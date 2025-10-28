San Martino Spino, un sogno per Portovecchio: il Museo della Nebbia
MIRANDOLA - Una nuova proposta, definita un "sogno", in merito al futuro di Portovecchio, a San Martino Spino, arriva dal giornalista e fondatore dell'Accademia dei Nebbiofili Carlo Mantovani:
"Nel settembre 2021, grazie ad un permesso speciale dell'esercito, ero riuscito ad entrare nel giardino del leggendario Palazzo Portovecchio, a San Martino Spino di Mirandola: seicentesca e lussureggiante dimora estiva della famiglia Pico - oggi di proprietà del Ministero della Difesa, ma di fatto abbandonata - al cui interno troneggia uno degli esemplari più maestosi di Fraxinus excelsior della nostra regione.
Ricordo benissimo che, appena entrai - ancor prima di vedere il patriarca arboreo - ebbi una visione. Questo luogo - meraviglioso, ma inutilizzato - mi fece infatti pensare al mio progetto di un Museo della Nebbia, un'idea che avevo partorito all'inzio del 2016, brillante ma purtroppo non ancora realizzata: un politeama pensato per celebrare questo affascinante fenomeno meteorologico - che nella Bassa Padana è anche un fenomeno culturale - e far sperimentare ai visitatori, grazie ad un suggestivo percorso immersivo, appositamente predisposto, le intramontabili goie del Lato Buono della Nebbia, tra colori, rumori e sapori.
Una struttura che, nel nome della Nebbia, sarebbe in grado di unire meteorologia, fotografia, musica, cinematografia, gastronomia e, oltre ad un ristorante, potrebbe ospitare anche corsi, convegni, concorsi, concerti, organizzati da un organismo da me presieduto, l'Accademia dei Nebbiofili. Una struttura costosa, certo, ma che potrebbe promuovere l'immagine della Bassa, trasformandola in uno scoppiettante e polifunzionale motore culturale capace di suscitare interesse anche all'estero, se è vero che la Nebbia è un fenomeno internazionale".
- Mirandola, Portovecchio: termine per presentazione offerte al Bando Energia 5.0 posticipato al 17 novembre
- No al fotovoltaico a Portovecchio, aderisce anche il Comune di Mirandola
- Mirandola, fotovoltaico a Portovecchio. Da Vaccari (Pd) interrogazione a ministri di Cultura e Difesa
- Niente più lezioni al sabato alla scuola media di San Felice sul Panaro
- Attraverso i dati una sanità più performante, nasce la Data Unit delle aziende sanitarie modenesi
- San Martino Spino, un sogno per Portovecchio: il Museo della Nebbia
- Lite e schiaffi tra due studentesse al liceo "Sigonio", spunta anche un paio di forbici. Sul posto la Polizia
- Ciclabile Nonantola–Modena, Pd: "Zero euro di contributo diretto dal Governo Meloni"
- Lavori in via 1° Maggio, varie abitazioni di Cavezzo restano senz'acqua
- Carpi, sabato 1° novembre Marco Bizzoccoli racconta "Il Barbiere di Siviglia"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
- Anche a Modena, Carpi, Mirandola, San Prospero e Nonantola tornano i Giovedì Gastronomici