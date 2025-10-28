San Martino Spino, un sogno per Portovecchio: il Museo della Nebbia

MIRANDOLA - Una nuova proposta, definita un "sogno", in merito al futuro di Portovecchio, a San Martino Spino, arriva dal giornalista e fondatore dell'Accademia dei Nebbiofili Carlo Mantovani:

"Nel settembre 2021, grazie ad un permesso speciale dell'esercito, ero riuscito ad entrare nel giardino del leggendario Palazzo Portovecchio, a San Martino Spino di Mirandola: seicentesca e lussureggiante dimora estiva della famiglia Pico - oggi di proprietà del Ministero della Difesa, ma di fatto abbandonata - al cui interno troneggia uno degli esemplari più maestosi di Fraxinus excelsior della nostra regione.

Ricordo benissimo che, appena entrai - ancor prima di vedere il patriarca arboreo - ebbi una visione. Questo luogo - meraviglioso, ma inutilizzato - mi fece infatti pensare al mio progetto di un Museo della Nebbia, un'idea che avevo partorito all'inzio del 2016, brillante ma purtroppo non ancora realizzata: un politeama pensato per celebrare questo affascinante fenomeno meteorologico - che nella Bassa Padana è anche un fenomeno culturale - e far sperimentare ai visitatori, grazie ad un suggestivo percorso immersivo, appositamente predisposto, le intramontabili goie del Lato Buono della Nebbia, tra colori, rumori e sapori.

Una struttura che, nel nome della Nebbia, sarebbe in grado di unire meteorologia, fotografia, musica, cinematografia, gastronomia e, oltre ad un ristorante, potrebbe ospitare anche corsi, convegni, concorsi, concerti, organizzati da un organismo da me presieduto, l'Accademia dei Nebbiofili. Una struttura costosa, certo, ma che potrebbe promuovere l'immagine della Bassa, trasformandola in uno scoppiettante e polifunzionale motore culturale capace di suscitare interesse anche all'estero, se è vero che la Nebbia è un fenomeno internazionale".