Mirandola, incidente sulla SS12: tre veicoli coinvolti, cinque persone al Pronto Soccorso

Mirandola (MO) – Paura domenica mattina intorno alle 11.25 lungo la Strada Statale 12 Nord, in direzione Poggio Russo, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso: due ambulanze – una del 118 del Pronto Soccorso di Mirandola e una della Croce Blu di San Prospero – insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco di Mirandola e agli agenti della Polizia Municipale.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, i veicoli sarebbero rimasti coinvolti in uno scontro ad alta velocità, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Cinque persone sono state trasportate al Pronto Soccorso di Mirandola per gli accertamenti del caso, ma nessuna di loro risulta in gravi condizioni.

Il tratto di strada è rimasto temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Il precedente

Solo pochi giorni fa poco distante dal luogo di questo incidente si è registrato uno scontro con feriti a Mirandola. Si era sul Mazzone, luogo peraltro della tragica morte del 19ene Adam Cattabriga, l'anno scorso) e tre auto hanno avuto un impatto distruttivo, In quel caso tra i feriti c'era anche un bambino.