Rissa nei pressi di un market etnico a Carpi, Cortesi (FdI): “I cittadini sono esasperati”

CARPI - “La rissa che si è verificata in pieno giorno, la terza in poche settimane, dimostra purtroppo ciò che Fratelli d’Italia denuncia da tempo: in un centro e una città già insicura i negozi etnici sono spesso teatro di risse e aggressioni".

Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Carpi Claudio Cortesi commenta l’episodio avvenuto nei pressi di un esercizio commerciale etnico del centro storico.

“Non è accettabile – prosegue Cortesi – che i cittadini debbano assistere impotenti a scene di violenza, creando spavento nei passanti, disturbo ai residenti e contribuiscono a destabilizzare l’area del centro che dovrebbe essere il biglietto da visita della città. Mi piacerebbe che l’assessore alla sicurezza esca fuori dal palazzo del comune e venga a parlare con chi queste situazioni le vive sulla propria pelle. Serve una stretta sui controlli e sul rispetto delle norme di sicurezza”.

“Il centro di Carpi – conclude Cortesi – deve tornare a essere un luogo sicuro, vivibile e decoroso. Ciò che Fratelli d'Italia ha sempre chiesto anche in Consiglio comunale è un intervento immediato da parte del Sindaco e della sua amministrazione perché oggi più che mai necessario passare dagli annunci roboanti alle azioni concrete".