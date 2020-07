Cinema, musica, teatro, An ghin gò: è l’estate a Finale Emilia – IL PROGRAMMA

FINALE EMILIA – Cinema, musica, teatri, An ghin gò: è l’estate a Finale Emilia “L’imprevedibile emergenza sanitaria legata al contagio del famoso virus covid-19 ha ferito la nostra comunità in molti dei suoi ingranaggi vitali -ricordano l’assessore alla Cultura Gianluca Borgatti e il sindaco Sandro Palazzi- oltre alle difficili problematiche di natura economica, sociale e assistenziale abbiamo dovuto trasformare e limitare le attività didattiche in senso stretto e le attività culturali promosse dall’Amministrazione pubblica o da Associazioni culturali. Proprio per “riaprire” il nostro centro storico, per far ritrovare la gioia di stare insieme, di vivere insieme la nostra città, abbiamo deciso di promuovere, nel rispetto delle normative vigenti, questo cartellone di iniziative con un ventaglio di proposte rivolte a un pubblico di tutte le età, dai più piccoli ai più…grandi. Ci auguriamo che possa essere nel suo complesso gradito a tutti e che, soprattutto, l’estate 2020 possa essere il momento di una più generale ritrovata fiducia e speranza”.

Il programma è molto ricco, eccolo:

