Silvestri (Pd) a Greco (Lega): “L’Unione uscirà più forte di prima da Mirandolaexit”

“Eviti, sindaco Greco, e con lei l’onorevole Golinelli e la Lega, di tentare di sabotare il progetto della futura Unione”: il coordinatore Pd Area Nord Simone Silvestri risponde alle affermazioni fatte dal sindaco di Mirandola Greco dopo la decisione di dimettersi da presidente dell’Unione dei Comuni dell’Area Nord. Ecco la sua dichiarazione:

“Finalmente Greco si è dimesso da presidente dell’Unione: avrebbe dovuto farlo molto tempo fa, quando ha proposto al Consiglio del Comune di Mirandola di uscire dall’Ucman, per un evidente tradimento degli impegni presi con queste comunità della Bassa Modenese e per un evidente conflitto d’interessi tra i due ruoli che rivestiva, sindaco della città dei Pico e presidente dell’Unione da cui aveva proposto di uscire. Greco ha anche gettato definitivamente la maschera. Non credeva nell’Unione. E non credeva nella fusione. La sua ultima intervista non lascia più dubbi. In campagna elettorale, poco più di un anno fa, ha fatto promesse che non intendeva mantenere: migliorare l’Unione. Lo ha detto al microfono su tanti palchi, compreso quello con il “Capitano” Salvini. E quando è arrivato il momento di prendersi delle responsabilità, come il “Capitano” al Papete lo scorso agosto, è scappato. Ha staccato la spina senza preoccuparsi delle conseguenze delle sue azioni. Tradendo le promesse fatte a tutta la Bassa. Poteva dirlo un anno fa che c’erano cittadini di serie A, quelli di Mirandola, e quelli di serie B, C, D degli altri comuni… Ha stupito tanti l’assenza di progetti e idee. È evidente che la Lega si gioca tutto scommettendo sul passato, sul campanilismo. Ma in tanti hanno letto nelle sue parole la paura. Sì, paura. Perché si inizia a capire che la decisione rafforzerà inevitabilmente i rapporti tra i Comuni che decideranno di continuare a credere, lavorare e impegnarsi per andare insieme verso il futuro. Eviti, sindaco Greco, e con lei l’onorevole Golinelli e la Lega, di tentare di sabotare il progetto della futura Unione. Non ci riuscirà! Con la sua scellerata decisione ha fatto perdere a tutti almeno un anno e mezzo. Producendo grandi problemi di riorganizzazione in piena emergenza Covid e con una ricostruzione ancora da completare nell’area più colpita dai tremendi terremoti del 2012. Ma siamo certi, sindaco Greco, che la nuova Unione sarà un progetto che verrà costruito in una discussione pubblica e trasparente. Sulle idee e sui progetti. Con chi ci sta. Su cui certamente lei non detterà’ né tempi né modi. Si metta il cuore in pace e cerchi di concentrarsi almeno nel fare il meglio per i mirandolesi”.

