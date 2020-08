A Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino fondi per rinegoziare i contratti di affitto

A Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino fondi per rinegoziare i contratti di affitto. Pubblicato l’avviso pubblico per l’erogazione contributi per la rinegoziazione delle locazioni esistenti e la stipula di nuovi contratti a canone concordato in esecuzione della deliberazione regionale n. 602/2020 “Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001” – anno 2020 – intervento 2) – rinegoziazione contratti di locazione

La domanda di contributo può essere presentata fino al 30 settembre 2020, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata del bando, causa esaurimento delle risorse disponibili. Per la presentazione della domanda inquilini e proprietari devono rivolgersi alle rispettive organizzazioni di rappresentanza che hanno sottoscritto apposito protocollo e manifestato la propria disponibilità a collaborare. Per informazioni sui requisiti di accesso è possibile rivolgersi agli Sportelli dei comuni dell’Unione: Castelfranco Emilia – S.Cesario s.P.: tel. 059-959205;

Bastiglia – Bomporto – Nonantola – Ravarino: tel. 059-896658 – 059-800730. Avviso e domanda in allegato.

