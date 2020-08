Allerta meteo Protezione Civile per temporali

Allerta 057/2020 Valida Dal 03-08-2020: Temporali, Piene Dei Fiumi, Frane E Piene Dei Corsi Minori

Valida dalle 00:00 del 03 agosto 2020 fino alle 00:00 del 04 agosto 2020

Allerta ARANCIONE per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; GIALLA per piene dei fiumi per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA;

per temporali per le province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN

Nella giornata del 3 agosto si prevedono rovesci e temporali organizzati su tutto il territorio regionale che avranno particolare persistenza e intensità nel settore occidentale della regione e in tutta la fascia di pianura

Allerta 058/2020 Valida Dal 04-08-2020: Temporali, Piene Dei Fiumi, Frane E Piene Dei Corsi Minori, Vento

Valida dalle 00:00 del 04 agosto 2020 fino alle 00:00 del 05 agosto 2020

Nella giornata di martedì 4 agosto si manterranno su tutto il territorio regionale condizioni di tempo instabile, con temporali organizzati. Localmente i fenomeni potranno essere anche di moderata/forte intensità, con fulminazioni, grandine e raffiche di vento, e saranno più persistenti sul settore centro-orientale. Ventilazione di moderata/forte intensità (62–74 km/h – livello 8 scala Beaufort) sulle aree appenniniche occidentali al mattino e sulla costa e aree collinari limitrofe nel corso del pomeriggio e sera.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017