Carpi, cantiere stradale per rinnovamento rete distribuzione gas

CARPI – Nell’ambito dei programmi di efficientamento e mantenimento in sicurezza del servizio di distribuzione del gas, da lunedì 31/08/2020 a sabato 12/09/2020, sarà presente un cantiere stradale, a cura della società AS Retigas – società di distribuzione del gas del Gruppo AIMAG – sulla Tangenziale Bruno Losi, in corrispondenza dell’incrocio regolato da semaforo con la Via Guastalla. Alcune direzioni non saranno percorribili, sarà disposta segnaletica temporanea che darà conto dei percorsi alternativi. Ci scusiamo per gli eventuali disagi.

