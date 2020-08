Cavezzo, la rabbia di un residente: dopo i lavori del Comune a ogni pioggia rischio sempre allagamenti.

Anche oggi ho rischiato di vedermi il seminterrato invaso dall’acqua che scende dalla strada: via Dante Alighieri sulla quale si affaccia la finestra della Sindaca. Allego due foto scattate mezz’ora dopo la fine del temporale, durante il quale l’aqua della strada correva verso casa mia, senza alcun sbarramento: non solo quella davanti al mio cancello, che superava la mezzaria (gran bel lavoro di asfaltatura, che la lasciato un ampio avvallamento proprio davanti al cancello di casa!), ma l’acqua che scendeva come un fiume dall’inizio della strada, proprio sotto il nuovo (!!) edificio comunale. Tutto il centro di Cavezzo è stato coperto da una lastra tombale di pietra e cemento: un bel filare di pioppi che correva su tutta via Dante è stato divelto con violenza per far posto alla nuova piazza: tutta di pietra serena, con qualche esile alberello qua e là per salvare la coscienza di un’amministrazione che ha orrore del verde. Queste sono le conseguenze: una caldo afoso insopportabile ne mmomento della canicola; l’acqua che corre dentro le case private, o stagna per giorni ad alimentare le zanzare.

Complimenti!

Prof. Paolo Golinelli