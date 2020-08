Con il bando “Sostieni Concordia” contributi a fondo perduto ai commercianti

L’Amministrazione comunale ha emesso un bando pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese commerciali, di artigianato di servizio, di pubblici esercizi e di servizio alla persona presenti sul territorio comunale che intendono valorizzare la propria attività mettendo in atto strumenti di promozione e sistemi di sicurezza appropriati. La dotazione finanziaria prevista è di € 30.000.

Obiettivo del bando è quello di sostenere la riqualificazione del tessuto commerciale ed artigianale locale ed è rivolto a tutte le imprese che si trovano sul territorio comunale e che intendono valorizzare le proprie attività attraverso l’adesione ai seguenti progetti:

a) Iniziative relative alla installazione di sistemi di sicurezza (es.: serrande, vetri antisfondamento, sistemi di videosorveglianza, ecc.) fino ad un massimo di € 1.000,00.

b) Iniziative relative all’acquisto di attrezzature finalizzate sia all’innovazione tecnologica che a favorire l’abbellimento e la fruibilità del negozio anche con arredamenti esterni (es: fioriere ecc.) previa verifica in quest’ultimo caso della possibilità di occupare il suolo pubblico, fino ad un massimo di € 800,00.

c) Spese sostenute per acquisto di strumenti volti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, altri tipi di dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché servizi di sanificazione e consulenze legate all’emergenza sanitaria da Coronavirus, fino ad un massimo di € 1.000,00. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano alcune categorie di spese ammissibili:

• mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;

• guanti in lattice, in vinile e in nitrile;

• dispositivi per protezione oculare;

• indumenti di protezione, quali tute e/o camici;

• calzari e/o sovrascarpe;

• cuffie e/o copricapi;

• dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;

• detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici;

• barriere protettive

• pannelli protettivi;

• segnaletica rispetto distanza interpersonale.

Non sono ammessi a contribuzione l’acquisto di arredi a servizio dell’attività, le postazioni informatiche ed i personal computer.

Il contributo è concesso nella misura massima del 70% dell’imponibile della spesa sostenuta dal 1 febbraio 2020 e non sarà cumulabile con altri contributi pubblici ottenuti per il medesimo intervento. Ogni richiedente può aderire a più progetti ma avrà diritto al contributo per le spese relative al progetto più oneroso, e comunque fino ad un massimo di € 1.000,00. Qualora la disponibilità finanziaria non fosse sufficiente a finanziare tutte le domande pervenute il contributo verrà riparametrato.

Le domande di partecipazione al bando – da presentarsi con marca da bollo da 16,00 € – dovranno pervenire al protocollo del Comune di Concordia in Piazza 29 Maggio 2 entro la data del 30 settembre 2020 in una delle seguenti modalità:

• invio cartaceo o consegna diretta al protocollo del Comune con firma in originale del richiedente;

• invio tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare il Servizio interventi economici del comune: tel. 0535 412921 e-mail manuela.bulgarelli@comune.concordia.mo.it