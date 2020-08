“L’albero della gentilezza dei nuovi nati” esposto in Comune a Camposanto

“Nuova vita, Buona vita!”

A partire dal 2019, l’Amministrazione Comunale con questo progetto ha voluto sostenere le famiglie dei nuovi nati nel primo anno di vita del bambino.

Il secondo obiettivo è stato quello di promuovere le attività del territorio, riconoscendo la loro importanza sociale.

Il Comune di Camposanto ha così coinvolto nel progetto le attività economiche presenti sul nostro territorio, che possono decidere le modalità e i contenuti, in autonomia, in base alle proprie caratteristiche e peculiarità, erogando buoni sconto o omaggi.

Si è deciso di aprire l’iniziativa a più attività e non esclusivamente a esercizi che trattano prodotti specifici per neonati in quanto l’obiettivo è quello di creare una rete di aiuti più ampia per le famiglie e nuove occasioni per instaurare rapporti di fiducia continuativi tra le aziende e i nuovi nuclei.

Nei giorni scorsi è stato esposto ‘L’albero della gentilezza dei nuovi nati’ che potrete ammirare nell’atrio del comune vicino allo sportello anagrafe, disegnato e realizzato dall’assessore Cinzia Bellodi, con il supporto dell’assessorato alla gentilezza.

Finalmente riusciremo a dare un nome e la giusta importanza a tutti i nostri nuovi cittadini, a cui auguriamo BUONA VITA, ricca di pratiche gentili e grandi soddisfazioni.

L’ufficio anagrafe del comune sarà in grado di fornirvi ulteriori informazioni sul progetto in fase di registrazione dei nuovi bebè.

L’amministrazione ringrazia Vittorio Gadda per la donazione del pannello in legno, Mauro Gibin per il lavoro d’intaglio della sagoma, Claudio Bergamini per la creazione del piedistallo e i dipendenti comunali per lo spostamento dell’albero nelle diverse fasi di lavorazione.

