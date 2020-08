Nuovo daspo urbano per una 29 enne straniera a Mirandola

MIRANDOLA – Personale della Polizia Locale Unione Comuni Modenesi Area Nord alle ore 09.30 circa in occasione del mercato settimanale a Mirandola durante un servizio appiedato per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, nel centro storico in Piazza Conciliazione, ha individuato una donna di anni 29 straniera residente nel bolognese, intenta a chiedere elemosina, creando molestia e disturbo alle persone che si recavano in Chiesa e al mercato.

La donna identificata sul posto a seguito di accertamenti in Banca Dati è risultata con diversi precedenti di polizia, pertanto è stata accompagnata presso il Comando di Polizia Locale e a suo carico è stato elevato il “Daspo” provvedimento di allontanamento dal territorio comunale ed elevata una sanzione amministrativa di Euro 100,00 per intralcio e molestia.

Daspo che oltre a prevedere una multa da 100 euro prevede l’allontanamento che è stato eseguito dagli stessi agenti accertatori, che hanno rivolto il relativo ordine per iscritto al trasgressore, avendo cura di indicarvi le motivazioni e specificando che lo stessa ha un’efficacia di 48 ore dalla commissione del fatto.

Dopo la redazione e notifica del Daspo la donna è stata accompagnata alla stazione dei treni e imbarcata sul primo treno con destinazione luogo di residenza Bologna.

Tutti gli atti relativi al “Daspo” a carico della donna verranno inviati alla Questura di Modena che ha facoltà di disporre il divieto di accesso dei trasgressori al territorio comunale per un periodo massimo di 12 mesi.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017