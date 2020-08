Ospedale di Mirandola, l’Ucman chiede chiarezza sui tempi di riapertura delle sale operatorie

Presentata l’interrogazione rivolta all’AUSL per tramite della presidenza dell’Unione: dei Comuni sul ripristino di tutti tutti i servizi pre Covid all’interno dell’Ospedale di Mirandola. Così la introduce Paolo Negro, capogruppo del gruppo ‘Liste Civiche – PD | Bassa Modenese: “Come annunciato, abbiamo coerentemente presentato un’interrogazione sui tempi di rientro all’interno dell’Ospedale di Mirandola di tutti i servizi e le attività delocalizzate durante l’emergenza Covid-19. Tutti. Ed in particolare l’interrogazione è volta ad avere tempi certi dei programmi di riattivazione dell’attività operatoria in urgenza dell’Unita Operativa di Chirurgia Generale e dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia. Considerando che nell’anno 2019 sono stati eseguiti più di 300 interventi chirurgici in regime di urgenza ed in particolare per l’ortopedia e traumatologia la maggior parte hanno riguardato interventi traumatologici dell’anziano. Allo stesso tempo l’interrogazione allarga la visuale a crescita dell’Ospedale, chiedendo i tempi dei bandi di concorso per i Primariati ancora non usciti, come quello di Ostetricia-Ginecologia e Anestesia-Rianimazione. Non meno importante il tema del ripristino degli organici, posto anch’esso nell’interrogazione. Teniamo quindi il punto sulle questioni calde che riguardano il nostro Ospedale, perché sia dato effettivo corso al suo potenziamento”.

