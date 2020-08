Reddito di cittadinanza? Lavori per il Comune. Approvata la mozione di Cavezzo Viva

Venerdì 31 luglio il consiglio comunale di Cavezzo ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo consiliare Cavezzo Viva per impiegare i beneficiari del reddito di cittadinanza in lavori socialmente utili.

Cavezzo Viva ringrazia tutti i consiglieri di maggioranza ed opposizione per una scelta di buon senso.

In basso il testo della mozione:

OGGETTO: MOZIONE PER L’IMPIEGO DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA IN LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Premesso che

il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto il reddito di cittadinanza, un sostegno per famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale,

sottolineato che

in base a dati di fine 2019, solo il 6% di loro cerca effettivamente lavoro e che nell’ambito dei Patti per il lavoro o per l’inclusione sociale, i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere progetti utili alla collettività (Puc) nel Comune di residenza per almeno otto ore settimanali aumentabili fino a 16.

Constatato che

Il comune di Cavezzo impegna cifre significative per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico

In qualità di Consigliere Comunale di Cavezzo del gruppo consigliare Cavezzo Viva, chiedo al Sindaco e alla Giunta comunale di impegnarsi a valutare l’eventualità di impiegare beneficiari (attuali e futuri) del reddito di cittadinanza nella manutenzione del verde pubblico cittadino affiancando e supportando il lavoro dei dipendenti comunali (o in alternativa impiegandoli in ambito culturale, artistico, ambientale, formativo).

Malverti Enrico

Capogruppo Cavezzo Viva