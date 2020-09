A San Prospero in viaggio sulle strade in condizioni vergognose, la denuncia dell’opposizione

A San Prospero in viaggio sulle strade in condizioni vergognose, la denuncia dell’opposizione su quel che accade in via Verdeta, via Gallerana, Via Brandoli, via Chiesa San Lorenzo, via Viazza, via Bozzale e via Cantarame.

Spiega il consigliere comunale Bruno Fontana, che ha depositato una interrogazione sulla situazione delle strade, che si tratta di una condizione di dissesto strutturale che i vari rappezzamenti non risolvono mai.

Sappiamo che c’è un problema di bilancio che è presente anche in altri comuni ma – osserva Fontana – la situazione che registriamo a San Prospero ci preoccupa molto ed è per questo che oggi abbiamo presentato una seconda interrogazione al Sindaco. Se le condizioni sono queste e non si farà nulla andremo incontro ad un ulteriore degrado pericoloso per la sicurezza di chi si muove sulle nostre strade. Aspettiamo risposte che non possono essere solo e sempre non ci sono soldi perché le tasse vengono pagate da tutti per avere i servizi.

Il video realizzato da San Prospero per il cambiamento:

Pubblicato da Bruno Fontana su Martedì 1 settembre 2020

