Concordia, spara per il rifiuto del tampone, Platis (FI): “Gesto gravissimo. Il biomedicale deve isolare gli imprenditori senza scrupoli”

“Gesto gravissimo. Il biomedicale deve isolare gli imprenditori senza scrupoli”. Così il consigliere provinciale di Forza Italia, Antonio Platis, commenta quanto accaduto a Concordia, dove un imprenditore ha sparato addosso a un suo dipendente perchè questi si rifiutava di effettuare il tampone per il Coronavirus.

Commenta Platis:

Qualche tempo fa si ironizzava dicendo che i sindacalisti italiani andavano ‘spediti’ in Cina. Oggi, invece, scopriamo che è successo il contrario. Lo stereotipo dell’imprenditore senza scrupoli asiatico si è di fatto materializzato proprio qui, ed ha brandito minaccioso un’arma e ha sparato a salve contro un dipendente. Il tutto nella ricca e pacifica bassa modenese, in un settore estremamente importante e strategico come quello del biomedicale.

Proprio per la delicatezza dei prodotti salvavita – conclude Platis – sarebbe opportuno che il mercato evitasse, soprattutto per le sub forniture, personaggi di questo ‘calibro’, che fanno dell’arroganza e della prepotenza una bandiera che vorremmo che da queste parti non sventolasse mai.