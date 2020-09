Skyline Carwash, ecco la nuova generazione di autolavaggio a Mirandola

Una nuova generazione di autolavaggio a Mirandola. Riciclo dell’acqua, fonti rinnovabili e sicurezza per gli utenti, queste le caratteristiche alla base progettuale dell’autolavaggio Skyline a Mirandola.

Il progetto nasce dall’idea dei due titolari dello studio tecnico “Studio A più”, Termotecnici associati di Medolla.

Lo studio si occupa di progettazione termotecnica sia a livello industriale che a livello civile e circa un anno fa i titolari sono entrati in contatto con il mondo degli autolavaggi attraverso la commessa ricevuta di specifiche soluzioni tecniche da adottare in un impianto in realizzazione.

Per individuare le soluzioni alle problematiche e alle esigenze della committenza i due tecnici si sono addentrati nel mondo dell’autolavaggio, lo hanno studiato approfondendone la conoscenza e questo li ha condotti a capire che c’era la chiara possibilità di progettare un sistema che desse vita ad un impianto estremamente efficiente ed all’avanguardia ma basato sui criteri di riduzione dell’impatto ambientale che contraddistinguono il loro lavoro e quello dello studio.

Da qui la presenza del recupero delle risorse naturali partendo dal riciclo dell’acqua fino ad arrivare all’utilizzo di fonti rinnovabili che permettessero di efficientare notevolmente l’alimentazione della centrale di pompaggio.

La conduzione progettuale attraverso i criteri di riduzione dell’impatto ambientale ha poi delineato di conseguenza anche la ricerca dei materiali

E’ stato durante le valutazioni e lo studio delle varie alternative presenti sul mercato che l’interesse ha superato il confine tecnico professionale, diventando un’idea imprenditoriale, ciò che incontravano infatti palesava l’effettiva possibilità di successo nel progettare un sistema all’avanguardia nei criteri funzionali.

Dall’idea imprenditoriale alla realizzazione della stessa è stato il prosieguo della storia, ovviamente passata attraverso altre mille concomitanze, tra le quali l’individuazione di una location al coperto che ha sancito la decisione che avrebbero finalizzato la loro idea progettuale e creato un proprio autolavaggio che rispettasse tutti i criteri della loro visione e del loro approccio professionale.

La ricerca di partner fornitori che condividessero la filosofia è stata così protagonista del percorso che li ha condotti alla conoscenza e all’interazione con realtà di eccellenza nel proprio settore sul mercato specifico grazie ai quali i titolari dello studio tecnico hanno scoperto che sarebbe stato possibile aggiungere qualcosa che fosse ancora più alternativo: nessun tipo di denaro contante viene utilizzato nella stazione di lavaggio, per la maggiore sicurezza possibile degli utenti e per togliere loro il l’incombenza di cambiare monete.

Inoltre e sempre nell’ottica di soddisfare le esigenze degli utenti, la stazione ha due distinti portali di lavaggio per evitare quanto più possibile file e quindi assembramenti ed è aperto h 24.

Per realizzare l’opera, è stato necessario far dialogare tutte le parti in gioco, eccellenze che non avevano mai lavorato le une con le altre in questa direzione e con queste finalità.

Ad oggi dopo più di un anno di lavoro, ma soprattutto dopo gli eventi pandemici di questo anno, l’impianto è attivo e funzionante in tutte le varie componenti.

L’autolavaggio Skyline è quindi un’impresa che a tutti gli effetti nasce prima dalla ricerca e dalla visione tecnica professionale dei due professionisti protagonisti di questa storia, poi dalla loro determinazione di creare qualcosa che rispettasse la loro filosofia ed il loro pensiero, riuscendo nella non facile missione di aggregare tanti altri attori che hanno creduto in questo progetto e che hanno lavorato per realizzarlo.

Informazione redazionale

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017