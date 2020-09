Torna “San Prospero Fantasy” sabato 19 e domenica 20 Settembre

SAN PROSPERO – Fate, folletti, elfi e tutte le creature del Bosco Incantato stanno per tornare!! Il 19 e 20 SETTEMBRE i Cancelli del Regno si apriranno! Nel pieno rispetto delle normative e in totale sicurezza LA FIABA NEL BOSCO SI FARÀ! Ci teniamo però a precisare che sarà una replica del 2019… ma vi garantiamo che la magia sarà come nuova. La festa all’esterno del bosco, per ragioni di sicurezza, sarà ridotta al minimo e le PRENOTAZIONI PER LA FIABA SARANNO SOLAMENTE ON LINE per evitare assembramenti in segreteria.

Per ottemperare alle regole e norme vigenti possiamo far entrare SOLO 25 PERSONE PER TURNO. È OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE che, quest’anno, potrà essere effettuata SOLO VIA E-MAIL a spfantasy2011@libero.it dal 13 SETTEMBRE.

I turni disponibili sono:

18.30 – 19.15 – 20.00 – 20.45 – 21.30 – 22.15

Nella mail dovrete dirci: – il giorno e la fascia oraria che desiderate prenotare, – in quanti siete, – se ci sono congiunti e chi sono – numero di telefono che conserveremo per i 14 giorni di prassi e poi daremo in pasto al drago Norberto.

Nel caso in cui il turno scelto fosse già pieno, vi indicheremo i turni liberi più prossimi!Per ogni e-mail è consentito un numero massimo di 5 persone prenotate. Se per qualsiasi motivo decideste di non venire, vi chiediamo per gentilezza di disdire sempre via e-mail, di modo da lasciar posto ad altri. Grazie!

È OBBLIGATORIO l’uso della MASCHERINA. Per il rispetto della distanza interpersonale ci aiuteranno i nostri amici Folletti Metrico Decimali che, all’ingresso, vi misureranno anche la temperatura. Lungo il percorso troverete magici dispenser per igienizzare manone e manine!

Vi aspettiamo all’apertura dei Cancelli!

Date: da Sabato 19 Settembre 2020 a Domenica 20 Settembre 2020

Orari: la favola nel bosco parte dalle 18:30 circa e si ripete ogni 45 minuti circa.

Luogo: Villa Tusini di San Prospero – Via della Pace – San Prospero (MO)

Coordinate navigatore: 44.788206, 11.019305

Per la partecipazione alla fiaba sarà richiesto un piccolo contributo.

Obbligatoria la prenotazione per la partecipazione alla Fiaba nel bosco

Le liste di iscrizione per la Fiaba verranno aperte da Domenica 13 Settembre.

FB: Spfantasy – SPF

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017