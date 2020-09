Tra libri e natura si fa festa per il progetto “Parchiamo” e i volontari del verde

MEDOLLA – Domenica 27 settembre si concludono gli appuntamenti per festeggiare il decimo anniversario del progetto “Parchiamo”, che a Medolla ha introdotto il volontariato verde di quartiere. Primo appuntamento di giornata al Parco del Salice di via Bellini alle 9.45, dove verrà presentato alla presenza dell’autrice “Il paese di quel che non c’è più” (Edizioni MnM & Amolà), della scrittrice medollese Rita Caleffi. A seguire, inaugurazione della prima postazione medollese di book crossing, in collaborazione con “La Biblioteca del Gufo”, realtà impegnata, oltre che nella diffusione della lettura, in progetti di solidarietà rivolti in particolare al mondo dell’infanzia. Nel pomeriggio, ritrovo in bicicletta alle 15 in piazza Garibaldi e breve trasferimento al Parco Mon Jardin, dove alle 16 avrà luogo lo spettacolo di e con Lorenzo Bonazzi “Per l’acqua che scende o che sale c’è sempre un canale”, e a seguire merenda per tutti. Durante la giornata sarà possibile conoscere più da vicino le attività dei volontari del verde, privati cittadini, adeguatamente formati, che in collaborazione con gli uffici comunali si occupano della manutenzione ordinaria di aiuole e aree verdi pubbliche. A garantire le sicurezza dei partecipanti durante tutti gli eventi, organizzati in collaborazione con Consulta del Volontariato e Consorzio della Bonifica Burana, verranno rispettate le norme di distanziamento. In caso di pioggia la breve biciclettata non avrà luogo, mentre la presentazione del libro e lo spettacolo teatrale si terranno al Teatro Facchini. “Con questo evento – commenta Patrizia Sgarbi, assessore all’Ambiente – valorizziamo l’impegno di persone che danno tanto alla nostra comunità. Iscriversi ai volontari del verde vuol dire migliorare il decoro urbano, rendendoci tutti più responsabili del bene comune, ma anche vivere una realtà che fa crescere amicizie e legami”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017