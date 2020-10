Cimiteri aperti per le ricorrenze dei morti e dei santi a Soliera

In occasione delle festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, domenica 1° e lunedì 2 novembre i cimiteri di Soliera, Limidi e Sozzigalli saranno aperti dalle ore 8 alle ore 17.

La parte più antica del cimitero di Soliera, in via Serrasina 168, interessata da lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione complessiva, sarà accessibile al pubblico dall’ingresso della parte di più recente costruzione. Tutti i portici saranno resi percorribili in sicurezza, così come le aree interne. L’unico luogo chiuso al pubblico sarà la cappellina della parte vecchia.

Si ricorda che per accedere ai cimiteri è obbligatorio l’uso della mascherina ed è necessario mantenere un’adeguata distanza tra le persone, in accordo con le disposizioni di contrasto alla diffusione del Covid-19.

