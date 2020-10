Ganzerli (Pd):”Con queste misure gli imprenditori un prezzo salatissimo nonostante i tanti sacrifici fatti”

“Con queste misure gli imprenditori un prezzo salatissimo nonostante i tanti sacrifici fatti”. E’ questo il pensiero di Roberto Ganzerli, Partito democratico di Mirandola, in merito alle nuove misure previste dal Governo pe rlimitare il contagio del Covid. Scrive il consigliere comunale:

Voglio dirlo con chiarezza: la capacità di prevenire la seconda ondata del coronavirus ha presentato diverse falle nel governo e nelle regioni anche se in giro per il mondo ci sono esempi ben peggiori del nostro. Le conseguenze in ogni caso rischiano di essere gravi sia dal punto di vista sanitario che economico. Molti imprenditori che lavorano, ad esempio, nel mondo della ristorazione, dell’intrattenimento, del turismo, del benessere fisico ma anche studenti e insegnanti delle superiori, rischiano di pagare un prezzo salatissimo nonostante i tanti sacrifici fatti anche se bisogna riconoscere che non tutti i cittadini hanno fatto la loro parte e alcuni hanno giocato al tana liberi tutti. Tutto questo però non ci autorizza a disobbedire alle regole che hanno lo scopo di evitare che la pandemia si diffonda ancora di più e che questo crei ancora più vittime. Obbedire alle regole non significa piegare la testa al potere ma è un atto dovuto a noi stessi, alle persone che amiamo, al personale ospedaliero che tutti i giorni mette in pericolo la propriaincolumità per salvare vite e a tutta la comunità di cui facciamo parte. Ci tengo anche a distinguere gli atti violenti e vandalici che hanno colpito alcune nostre città, dalla sofferenza di chi non può lavorare o di chi il lavoro lo ha addirittura perso. E l’opposizione al governo nazionale dovrebbe, tutta quanta, prendere apertamente le distanze da questi atti intollerabili di violenza e non strapparsi le vesti quando il governo “apre” il paese e fare altrettanto quando il governo decide di “chiuderlo”: significa solo non aver nessun piano alternativo e lucrare sulle difficoltà e le inadeguatezze degli altri. La prima cosa da fare è che i danni, ai lavoratori autonomi agli artigiani ai piccoli imprenditori, colpiti dalla pandemia, vanno risarciti. E subito, a tutti. Non basta dirlo, bisogna farlo. Ma anche a livello locale credo che ci si debba muovere per aiutare chi ne ha bisogno. In questo senso le priorità del bilancio comunale vanno riscritte: io non sono contrario alle feste e agli avvenimenti culturali, anzi! Però in questo momento occorre concentrare le risorse in azioni concrete di aiuto ai commercianti, agli artigiani ai piccoli imprenditori, alle famiglie in difficoltà con forme simili a quelle che si sono messe in campo, ad esempio, per l’emergenza terremoto: aiuti a fondo perduto, defiscalizzazioni, bandi per rilanciare l’innovazione e l’occupazione. La nostra città sta imboccando un crinale pericoloso: violenze davanti alle scuole, chiusura sistematica di molte attività, tensione nei servizi sociali, degrado di alcune aree urbane, aumento della criminalità. In un momento come questo, dove è difficile per tutti, sia governare che fare politica, serve un senso di responsabilità da parte di tutti e per questo ribadiamo ancora una volta la nostra disponibilità a collaborare e creare un tavolo di lavoro comune con questa giunta, per contrastare il virus, gestire la crisi sociale e favorire la ripresa dell’economia e in particolare gestire al meglio la scuola e affrontare il tema della didattica a distanza, che abbiamo cercato tutti insieme di scongiurare, ma che oggi si ripresenta e rischia di condizionare, soprattutto per le scuole superiori, un anno già molto complicato. Il vero nemico da sconfiggere è il virus