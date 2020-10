In appartamento, sui furgoni e in magazzino: colpi dei ladri a Finale Emilia, Concordia e Nonantola

A Finale Emilia colpo in piena notte, con la famiglia dentro che dormiva, in un appartamento in periferia. I malviventi si sono arrpamicati fino al balcone in primo piano, e una volta dentro hanno fatto razzia di qualunque cosa interessasse loro, mettendo a soqquadro la casa. In tutto ciò, il cane dormiva così come la famiglia. Un sonno sospetto, forse i ladri hanno spruzzato qualcosa nell’aria.