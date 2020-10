La promessa disattesa del Comune: a San Felice il parco delle piscine è messo peggio di prima

SAN FELICE SUL PANARO – La promessa disattesa della Giunta Goldoni: a San Felice il parco delle piscine è messo peggio di prima. Ea giugno quando riportavamo in un nostro reportage lo stato in cui versava l’area verde alla periferia del paese, che da mesi non vedeva fatta nessuna manutenzione.

Il Comune aveva poi spiegato che non veniva fatta perché c’era il progetto di far sparire il laghetto, e si attendevano alcuni permessi. Una decisione che aveva lasciato costernati i residenti, a cui il laghetto piaceva: erano gli animali il problema, bastava fare una corretta manutenzione.

Ma poi è passato giugno, poi luglio, poi agosto e settembre. Siamo ad ottobre e la situazione è peggio di prima.

Dall’opposizione di centrosinistra si ricorda quanto aveva detto l’assessore: “Problema risolto”. Ma non è così. Il laghetto che doveva essere tombato è ancora lì, con la usa colonia di zanzare e vari insetti, le nutrie e le papere la fan da padroni e la recinzione non è stata messa in sicurezza.

Commentano da Insieme per San Felice:

Questa è la situazione in cui si presenta il parco in prossimità delle Piscine a San Felice. Lasciamo a voi ogni commento rispetto a quanto dichiarato dall’assessore Bocchi, che alla nostra interrogazione sulla situazione del Parco Estense ha risposto di aver risolto il problema. Inoltre a distanza di ormai un anno e mezzo, a parte i roboanti comunicati stampa da parte dell’amministrazione, non è ancora stato detto quanto e quando verranno finanziati gli interventi di sistemazione degli arredi e di cura del verde pubblico. Tante parole, zero fatti…purtroppo per i residenti e per i frequentatori di questa area.

LEGGI ANCHE

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017