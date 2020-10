Sfalci e potature a pagamento a Mirandola, Concordia e San Possidonio, Aimag sospende il progetto

Il nuovo sistema di raccolta sflaci e potature, con la novità di un pagamento a perte sulla bolletta, doveva partire a febbraio 2021 a Mirandola, Concordia e San Possidonio. Ma la novità, che avrebbe portato a cambiamenti pensati nelle tasche dei cittadini, aveva creato non poche proteste, con perplessità emerse anche nell’incontro coi sindaci che Aimag ha fatto lo scorso 18 esettembre, con la Lega aveva fatto una interpellanza in Consiglo Comunale a Mirandola per capire come mai, “nonostante produca utili in crescita, Aimag avesse deciso di aumentare le tariffe, andando a gravare sulle tasche dei cittadini mirandolesi”. E’ stato lo stesso consigliere leghista Donnarumma a dare la notizia della sospensione (“Niente aumenti, niente modifiche. Una piccola vittoria del buon senso”, il suo commento), notizia confermata ufficialmente da Aimag.

Spiegano da Aimag:

Ad agosto abbiamo voluto solo anticipare su AIMAG Notizie un cambiamento del servizio di raccolta per gli sfalci e potature, il progetto è ancora in fase di studio e di condivisione con le amministrazioni comunali. Se e quando si deciderà di partire ne daremo comunicazione ufficiale in maniera puntuale ai cittadini, non solo con il nostro periodico, ma come di consueto, se ci sono variazioni importanti di servizio, con anche una lettera a domicilio.

