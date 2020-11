A Finale chiuso l’accesso agli argini del fiume Panaro, agricoltori e cittadini in piazza

FINALE EMILIA – A Finale chiuso l’accesso agli argini del fiume, agricoltori in piazza per protestare. Appuntamento martedì 3 novembre alle ore 15 presso l’argine destro del Panaro, dove è previsto un flashmob dei cittadini. Infatti, dopo la relazione di Aipo che ha messo in luce come lo stato degli argini sia tale da costituire pericolo, per via di una frana in inesorabile corso, ed è stato vietato il tansito a tutti: possono entare solo residenti e lavoratori della zona di via Selvabella e di Casoni, dove – peraltro – c’è il problema della chisura ormai da mesi del ponte vecchio sempre sul Panaro.

Data la particolarotà del luogo, durante la manifestazione non sarà permesso parcheggiare sul’argine ma saranno disponibili parcheggi nelle aree adiacenti

