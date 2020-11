Carabinieri a San Martino Spino, verso un rafforzamento della Stazione

“Apprezziamo molto l’interesse con cui il Comando regionale dei Carabinieri ha accolto la nostra segnalazione relativa alla Stazione Carabinieri di San Martino Spino, ed alla necessità di un suo rafforzamento. Ma in particolare, la volontà che a tal proposito il comandante generale B. Davide Angrisani ha manifestato.” Così il sindaco di Mirandola Alberto Greco, a seguito della riposta arrivata dal Comando Legione Carabinieri “Emilia- Romagna”, seguito dall’assessore Giuseppe Forte nei giorni scorsi, sul tema dell’incremento della sicurezza sul territorio e sulla presenza della forza pubblica.

Ricorda una nota del Comune che

La sicurezza di Mirandola e delle frazioni – uno dei territori oltretutto, più estesi d’Italia – rientra tra le priorità del mandato dell’Amministrazione. A tal fine si è operato per l’istituzione di fondi, da parte del Comune, rivolti a cittadini ed imprese, finalizzati alla dotazione di sistemi antintrusione. Ma pure con la proposta rivolta alle forze dell’ordine per l’attivazione di un coordinamento per il presidio del territorio, volto alla prevenzione ed al contrasto di episodi criminosi o forme di illegalità.

“È indubbiamente positivo il giudizio che ci sentiamo di dare rispetto alla considerazionecon cui al Comando regionale dei Carabinieri, si è tenuto conto della richiesta che l’Amministrazione comunale per voce del Sindaco ha avanzato – spiega l’assessore alla Sicurezza del Comune di Mirandola, Giuseppe Forte – Il comandante generale Angrisani conferma l’attenzione per il territorio mirandolese oltre all’obiettivo di rafforzare la Stazione Carabinieri di San Martino Spino. Attenzione suffragata anche dal proseguimento delle azioni di controllo e prevenzione già in essere con le altre Stazioni territoriali dei Carabinieri e dell’attività del Nucleo Radiomobile Operativo.”