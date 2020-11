Incidente stradale frontale sotto la poggia, un ferito a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Incidente stradale frontale sotto la poggia, un ferito a San Felice. È avvenuto venerdì mattina su via Grande all’incrocio con via Venturini, alle porte della frazione di Rivara.

A scontrarsi, provenienti a quanto sembra da direzioni opposte, sono state la Bmw di un 40enne e la Volvo di un 46enne del posto. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo: ferito in maniera non grave, anche grazie all’uso di airbag e cinture di sicurezza, è stato trasportato in ospedale dal 118.

Sul posto per gli accertamenti la Polizia Locale Area Nord, presidio di San Felice.

