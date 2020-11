Lavori in corso nei parchi pubblici di Soliera, Limidi e Sozzigalli

In svariati parchi pubblici di Soliera e delle frazioni di Limidi e Sozzigalli hanno preso avvio i lavori di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza dei giochi per bambini. Un’operazione ad ampio spettro che ha l’obiettivo di accrescere la fruibilità di questi preziosi spazi pubblici con interventi mirati a un miglioramento delle condizioni complessive delle attrezzature ludiche, sia in termini di utilizzo che, appunto, di sicurezza.

In particolare si sta provvedendo alla posa delle pavimentazioni anti-trauma sotto una decina di altalene che si trovano nel parco della Resistenza, nel parco Saragat, in quello di via Arginetto, presso il Centro Civico di Sozzigalli e al parco Marianela di Limidi.

Ad effettuare i lavori e assicurare con continuità il buon funzionamento delle attrezzature per i prossimi tre anni è la ditta Italian Garden. Lo stanziamento per i primi interventi è di 25.000 euro, ma per l’amministrazione comunale l’impegno economico ammonta a ulteriori 30.000 euro ogni anno. Nei mesi estivi la ditta ha effettuato i sopralluoghi per verificare lo stato dei giochi e provvedere quindi alla manutenzione o rimozione parziale o totale di quelli ammalorati o inutilizzabili, che verranno comunque rimpiazzati. A seguire i tecnici hanno già avviato i lavori di posa della pavimentazione anti-trauma che riguarderanno anche tre ulteriori altalene, due situate presso la scuola materna Muratori e una al parco di via Foscolo.

“Mettiamo in campo una riqualificazione complessiva delle numerose aree di svago di cui disponiamo”, spiega l’assessore comunale all’Ambiente Katia Mazzoni. “Un intervento che si svilupperà in tre anni, assicurando una continuità nel monitoraggio e che produrrà effetti positivi nella qualità del tempo libero di tanti nostri concittadini, in special modo i più piccoli”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017