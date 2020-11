Le casette del latte per Nonantola

Il MoVimento5Stelle di Nonantola ha portato in Comune oltre che il tema dell’acqua pubblica con una interrogazione e dei suggerimenti specifici riguardanti l’uso delle cosiddette “casette dell’acqua”, anche la proposta delle casette del latte. Scrivono dal M5S_

E’ con orgoglio che affermiamo di poter promuovere iniziative a livello Comunale e formale atte a coinvolgere e rilanciare produzione locale, commercio e imprenditoria agricola mediante semplice e doverosa promozione come quella sviluppata dai pentastellati di Nonantola.

Le casette del latte promosse dal Comune potranno senz’altro dare stimolo ed esempio a consumi critici, filiera corta, impatto zero il tutto coadiuvando un alimento sano e nutriente con l’economia agricola del territorio.

Molte realtà vicine a noi lo han già fatto e noi abbiamo ancora oggi agricoltori e allevatori che invece debbono portare al consorzio il proprio prodotto invece di poterlo vendere e promuoverlo a livello locale, spendendosi in promozione delle proprie eccellenze, del proprio territorio e del proprio sapere.

Erogatori semiautomatici dell’acqua come del latte, sono in commercio da anni e ne proponiamo l’inserimento nel contesto urbano che già fruisce delle casette dell’acqua, a maggior ragione del momento critico che ci chiama nell’apprezzare ciò di cui disponiamo a filiera corta e con sobrietà, sfruttando erogatori e distributori di involucri in vetro quindi nel pieno rispetto della natura e dell’economica.