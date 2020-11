Mirandola, semaforo in tilt all’incrocio della Statale con via Bosco e dell’Industria: prestare massima attenzione

GIOVEDì 20 NOVEMBRE 2020 – Mirandola, semaforo in tilt all’incrocio della Statale con via Bosco e via dell’Industria: prestare massima attenzione. E’ l’invito della Polizia Locale Area Nord dopo che da circa le ore 19 l’impianto semaforico dell’incrocio che c’è alle porte della città, dove c’è il supermercato Lidl, non è più affidabile. Ci sono due squadre di agenti sul posto a governare il traffico, perchè il semaforo dà il rosso a tutti, oppure il verde e poi si spegne, dà il verde a tutti. In tilt, probabilmente accade per un problema di scheda, sicuramente costituisce un grosso pericolo in questa serata di nebbia fitta.

Appena arriverà sul posto la ditta incaricata della manutenzione l’impianto semaforico sarà lasciato lampeggiante, e così rimarrà probabilmente per un paio di giorni in attesa della riparazione. Si raccomanda quindi la massima attenzione.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017