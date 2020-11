“Mirandola Start-up Ready”, già più di 80 studenti iscritti tra le scuole mirandolesi

“Mirandola Start-up Ready”, il progetto promosso dal Comune di Mirandola e destinato agli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado, entra nella sua seconda fase: quella operativa. Finalizzato a infondere la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, prevede ora tre incontri in modalità online – date le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19 – a cui al momento hanno già aderito circa un’ottantina di studenti degli istituti mirandolesi, per i quali la partecipazione sarà riconosciuta, in qualità di ore di alternanza scuola lavoro

Il primo, venerdì 6 novembre dalle ore 14:30 alle ore 17:00 “Job Lab: si lavora sulle idee Design Thinking” a cura di Bernardo Balboni, professore Associato presso: Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Segue quello di mercoledì 11 novembre dalle ore 14:00 alle ore 16.00 “Che cos’è una start up: Introduzione generale: business model canvas” a cura di Democenter, Centro per l’Innovazione della Rete regionale Alta Tecnologia, accreditato dalla Regione Emilia-Romagna ed è gestore del Tecnopolo di Modena.

Per ultimo – per ora – l’appuntamento di martedì 24 novembre dalle ore 14:00 alle ore 16:00 “La proposta di valore (business idea)” a cura di Warrant Hub, una realtà unica nel panorama italiano in grado di offrire servizi integrati a sostegno dei progetti di sviluppo industriale.

