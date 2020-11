Non versa contributi ai dipendenti, sequestrati immobili e soldi a società di San Prospero

SAN PROSPERO SUL SECCHIA – Non versa contributi ai dipendenti, sequestrati immobili e soldi per oltre 240mila a una società di San Prospero dell’edilizia, ora fallita.

L’operazione è partita a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, in seguto al quale la Guardia di Finanza di Modena, su richiesta della Procura, ha dato esecuzione al provvedimento (fino a 500.000 euro) dopo che il rappresentante legale della società avevaomesso di versare le ritenute ai dipendenti, per il 2016, per un totale di 413.286 euro.

Le successive indagini, coordinate dal procuratore Giuseppe Di Giorgio, hanno consentito di individuare 15 unità immobiliari, due terreni e disponibilità finanziarie per oltre 34.000 euro, riconducibili al legale rappresentante pro tempore della societàc he, in esecuzione del decreto di sequestro preventivo, sono state sottoposte a vincolo cautelare in relazione al debito erarialenon essendo stato possibile individuare direttamente il provento del reato visto il fallimento della società.

Le attività d’indagine eseguite allo stato hanno permesso di requisire immobili e disponibilità liquide per un importo complessivo stimato in oltre 240mila euro.

