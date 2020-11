Rubano merce per più di mille euro alla Coop di Soliera, inseguite e arrestate

Soliera – Venerdi pomeriggio i carabinieri della stazione di Soliera hanno arrestato in flagranza di reato due donne italiane, poco più che ventenni, residenti a Modena, poiché poco prima, presso la coop di via Pascoli, si sono impossessati di vari generi alimentari per un valore complessivo di circa 1000 euro.

Dopo un breve inseguimento le due sono state bloccate e la refurtiva recuperata e restituita al supermercato. Le donne sono state condotte presso il carcere di Sant’Anna

