Se ne è andato Lello Lelli, la sua musica con lui fino all’ultimo

NONANTOLA – Se ne è andato Lello Lelli, la sua musica con lui fino all’ultimo. L’artista di Nonantola, che recentemente si esibiva al Cardinal di Bastiglia con la sua orchestra, in cinquant’anni di carriera ha suonato in tutto il mondo, negli Stati Germania, Belgio, Svizzera, Grecia, Ungheria. Per Nilla Pizzi aveva scritto un album. Se l’è portato via il Coronavirus in meno di una settimana.

“Canto da quando ero bambino” raccontava Lello Lelli in una delle ultime interviste, schermendosi dietro un sorriso. Dedizione, passione, costanza e maestria sono accezioni che vanno sollecitate, prima che ammettesse di averne, lui, che vantava oltre cinquanta anni di carriera. “Il palco funziona come una cartina di tornasole. Quando ci sali non puoi più nasconderti. Scuola e talento devono fondersi subito. Hai pochi minuti per riuscirci. Proprio i primi minuti. A me viene naturale, ma c’è tanto impegno, sia dietro le quinte che nel quotidiano”, diceva.

