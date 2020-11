Tre tensostrutture per ripararsi da freddo e pioggia alla primaria di via Giolitti a Mirandola

MIRANDOLA – Sono state istallate oggi ed anno lo scopo di tenere al riparo gli alunni dal sole o dalla pioggia, opportunamente distanziati, in attesa dell’ingresso a scuola. Si tratta delle tre tensostrutture istallate questa mattina presso la scuola primaria “Dante Alighieri” in via Giolitti a Mirandola. L’intervento ha avuto un costo di quasi 34mila euro, a cui ha contribuito in parte per 7.000 euro anche il Banco BPM di Modena.

“Abbiamo ritenuto doveroso trovare soluzione a quanto manifestato ormai da anni dai genitori degli alunni in ingresso ed in uscita dalla scuola. Al fine di garantire un’attesa comunque al coperto degli alunni, a seguito anche degli scaglionamenti in entrata, senza esposizione alcuna agli agenti atmosferici abbiamo provveduto ad una richiesta che giungeva da tempo dai docenti e dalle famiglie. Il posizionamento, due nella parte anteriore, uno nella parte posteriore del giardino della scuola, garantisce tutte le misure previste dai protocolli anti-Covid”, ha dichiarato il sindaco di Mirandola Alberto Greco presente questa mattina al momento della consegna delle coperture.

