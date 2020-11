Vietati gli spostamenti da un Comune all’altro: l’Emilia-Romagna è zona arancione

L’Emilia-Romagna in fascia “arancione” da domenica. Secondo quanto apprende l’ANSA il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 Novembre.

Passano in area rossa le regioni Campania e Toscana. Passano in area arancione le regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Spiega l’assessore regionale Raffaele Donini che sarà per due settimane,e le principali novità sono bar e ristoranti chiusi sabato e domenica e il divieto di spostarsi tra Comune e Comune, se non per motivi urgenti o di lavoro.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017