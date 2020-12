Da Camposanto, Alessandro Bergonzini ad Italia Book Festival -Libri di Modena

Da Camposanto, Alessandro Bergonzini ad Italia Book Festival -Libri di Modena Ha presentato il suo secondo libro “Namah” (guarda, scorrendo fino in fondo alla pagina)

LibriaModena, versione dicembre 2020, si snoda virtualmente tra le piazze del centro storico di Modena. Una volta collegati vi troverete in Piazza Roma da cui potete prendere per Piazza Torre (cliccando sulla freccina accanto al segnale. In piazza Torre avrete i primi stand, cliccando sui quali, entrate nel catalogo degli editori. Nel caso vedeste delle persone con la “I” vuol dire che sono Autori. Cliccando su di essi avrete l’occasione di conoscerli e farvi raccontare il proprio libro. Da Piazza Torre potete entrare in Piazza Grande, sempre cliccando la freccina sopra la segnalazione. In Piazza Grande avete due visuali diverse per ammirare la Ghirlandina e il Duomo e gli stand degli editori presenti.

Alessandro Bergonzini, classe 1967, modenese di nascita e camposantese d’adozione, è già alla sua seconda prova con un genere, il romanzo storico, di non facile lavorazione: eppure la sua è una passione che nasce da lontano, e che ha trovato una strada propria dopo gli studi e una laurea in Scienze Giuridiche. Leggi la nostra intervista ad Alessandro Bergonzini

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017