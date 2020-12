In due in Audi dal bresciano a Concordia ufficialmente senza motivo, sanzionati

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Lunedì sera, verso le ore 23, i carabinieri della stazione di Concordia sulla Secchia hanno proceduto al controllo di un’autovettura Audi con a bordo due persone, una di nazionalità rumena ed un’italiana, provenienti dalla provincia di Brescia. I due sono stati sanzionati per violazioni alle Disposizioni anticontagio.

L’uomo è stato altresì denunciato per in ottemperanza dei provvedimenti dell’autorità, avendo in corso un provvedimento di divieto di spostamento in comune diverso da quello di residenza.

