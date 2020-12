Mirandola, la rabbia dei cittadini contro Aimag: “Hanno tolto i cassonetti, e la spazzatura resta in casa”

MIRANDOLA – E’ esplosa sui social network tutta la rabbia dei cittadini mirandolesi contro Aimag. Così come è accaduto in altri Comuni della Bassa negli scorsi mesi, la municipalizzata ha rimosso i cassonetti dall’area urbana, con il proposito di incentivare quanto più possibile la differenziata porta a porta. La spazzatura va dunque tenuta in casa finché non passano gli addetti, casa per casa, al ritiro. A quanto pare però, complici le festività natalizie, c’è stata confusione: sacchetti e pattumiere si sono dunque accumulati in prossimità di case e condomini, provocando la rabbia e la preoccupazione di tanti mirandolesi, che non hanno esitato a esprimere la propria insoddisfazione sul web.

Con l’obiettivo di fotografare meglio la situazione, nel pomeriggio di mercoledì, abbiamo fatto un breve giro per le vie del centro storico, constatando come in diversi punti della città, vi sia un effettivo accumulo di immondizia.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017