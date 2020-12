Mortizzuolo, l’arte del presepe è locale e si chiama Fiorino Castellazzi

MORTIZZUOLO, MIRADOLA – Per gli abitanti della frazione mirandolese di Mortizzuolo è ormai tradizione: allo scoccare dell’Avvento, fa capolino, in un angolo del Bar Pizzeria Okay, il presepe di Fiorino Castellazzi. Sempre diversa, ogni anno realizzata con artigianale maestria, la sacra composizione tiene compagnia agli avventori del locale nel periodo natalizio, suscitando l’ammirazione e l’interesse della cittadinanza intera.

Del resto, Fiorino è una personalità nota e apprezzata all’interno della comunità mortizzuolese: classe 1945, il suo precoce talento per le realizzazioni artigianali risale all’infanzia, quando Castellazzi cominciò a intagliare piccoli pezzi di legno per creare le statuine del presepe. La sua attività è proseguita negli anni successivi, nel corso delle vacanze trascorse in campeggio con il figlio. Qua, Fiorino era solito raccogliere un bastone, che avrebbe poi portato a casa e intagliato come ricordo del periodo estivo passato assieme al ragazzo. Ad oggi, sono numerosissime le sculture realizzate dall’artigiano: si tratta infatti di quasi duecento manufatti, testimonianza vivida di un talento senza tempo e di una passione sconfinata.

“E’ ormai tradizione che Fiorino ci allieti ogni anno con i suoi presepi,” racconta il titolare del bar Okay “e anche in questa occasione ha saputo stupirci. Qualche anno fa ci aveva regalato una rappresentazione della Natività intagliata in una bomba, quest’anno ha optato invece per i suoi fidi bastoni. E’ una tradizione che scalda il cuore, specialmente in un anno come questo, dove non sono mancate le difficoltà”.

