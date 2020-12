Piena dei fiumi, la situazione a Concordia, Cavezzo, San Possidonio e Finale Emilia

DOMENICA 6 DICEMBRE 2020 – Piena dei fiumi, la situazione a Concordia, Cavezzo, San Possidonio e Finale Emilia.

Il Secchia appare avere un livello non preoccupante a parte a Ponte Motta, unico ponte chiuso nella Bassa, e Ponte Pioppa, dove il livello è alto. Pochi i curiosi sugli argini, scoraggiati anche dalla pioggia incessante. La situazione nella Bassa per il momento sembra tutto sommato sotto controllo, mentre a Gaggio è stato confermato l’arrivo di sommozzatori e squadre di Vigili del fuoco dalla Toscana, per dare una mano ai colleghi impegnati in queste ore.

La situazione

Le casse di espansione di Secchia e Panaro hanno raggiunto i livelli massimi e invasato milioni di metri cubi d’acqua. Sul Secchia, a Ponte Alto di Modena è in corso il colmo della piena che durerà per diverse ore con livelli intorno a 11,20 metri superiore di circa 60 cm rispetto al massimo storico raggiunto.

Gli interventi da poco realizzati stanno contribuendo alla gestione dell’evento, tuttavia sono in corso verifiche per capire se in tutte le sezioni sia garantito un franco di sicurezza o ci possano essere problemi di tracimazioni.

Allagamenti in corso si sono verificati a valle della cassa di espansione di Campogalliano e a valle della cassa di espansione del fiume Panaro con interessamento della località Fossalta e delle abitazioni a monte e valle della via Emilia da Fossalta al ponte di Sant’Ambrogio.

Alcuni allagamenti si sono verificati anche nelle abitazioni limitrofe il torrente Tiepido che ha avuto livelli molto alti per le acque rigurgitate del fiume Panaro.

Nel pomeriggio è previsto un nuovo briefing per fare il punto della situazione.

Il Panaro a Finale Emilia

