Scuole chiuse a Nonantola, Flc/Cgil e Cisl Scuola Modena: “Nessuno ci ha mai interpellati e l’attività dei docenti non si è mai fermata”

Nota della Flc/Cgil e Cisl Scuola Modena:

In relazione a quanto riportato dalla stampa sulla chiusura delle scuole di Nonantola in seguito ai danni dell’alluvione e al presunto rifiuto dei docenti di svolgere didattica a distanza per ostacoli di tipo sindacale, riteniamo necessario fare chiarezza su diversi aspetti importanti.

Va detto anzitutto che nessuno ha mai interpellato né le Rsu d’Istituto e né tanto meno le nostre Organizzazioni Sindacali provinciali, per tale motivo è assolutamente sbagliato e non veritiero parlare di “fronte sindacale”.

I fatti, purtroppo, rendono in modo chiarissimo e inequivocabile quanto accaduto nei primissimi giorni: moltissimi docenti e altrettanti studenti si sono ritrovati con case allagate e danni enormi. Impossibile in quelle condizioni pensare di attivare didattica a distanza che non sarebbe stata praticabile da molti insegnanti e avrebbe creato una discriminazione tra gli stessi studenti e le loro famiglie, creando una frattura tra chi ha subito i danni dell’alluvione e chi no.

Tuttavia ci pare particolarmente importante evidenziare come, anche in questi difficili giorni, il collegamento tra la scuola, i docenti e gli alunni, non si sia mai interrotto: i docenti delle primarie hanno attivato, non appena possibile, forme di “didattica asincrona” attraverso l’utilizzo del registro elettronico e dei servizi di messaggistica e inviando materiali, link e video ai propri alunni.

Analogamente anche i docenti della secondaria di primo grado si sono attivati con i loro studenti: il progetto “Insieme fuori dal fango” prevede uscite degli studenti con i loro docenti e letture in spazi aperti nel rispetto delle norme di sicurezza; e poi contatti continui con le classi, assegnazioni di compiti e materiali e interventi di spiegazione.

Tutto ciò sta a evidenziare come la scuola non si sia mai fermata e i docenti si siano messi immediatamente a disposizione per realizzare tutto ciò che fosse possibile realizzare nelle difficili condizioni in cui si trovano tutti.

Oggi siamo alla vigilia della sospensione delle attività didattiche per le festività di fine anno e ci auguriamo che il lavoro dei prossimi giorni possa portare i plessi in condizioni di sicurezza e agibilità per poter tornare tutti alla didattica in presenza il prossimo 7 gennaio.

Se invece così non fosse, se permanessero ancora difficoltà alla ripresa in presenza di tutte o anche solo di parte delle classi, siamo disponibili fin da ora, insieme alle nostre RSU, a incontrare la Dirigente Scolastica e l’amministrazione comunale e valutare tutte le possibili iniziative e soluzioni – a partire da tutto ciò che serve perché nessuno sia escluso – affinché la scuola, pur nelle difficoltà e nelle criticità, continui ad essere punto di riferimento presente e determinante nella vita degli studenti e delle loro famiglie.