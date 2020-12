Tutti Covid negativi nella classe di Medolla che era stata chiusa l’11 dicembre. Ma è emerso un nuovo caso nella classe vicina

In data odierna l’Azienda USL di Modena ha segnalato al Comune di Medolla un caso di Covid-19 relativo a una persona che ha frequentato una delle classi della scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri”. A seguito di tale riscontro, come da protocolli in vigore, l’Azienda USL ha comunicato alle famiglie degli interessati che tutti gli alunni di tale classe verranno prontamente sottoposti a tampone naso-faringeo. Il risultato del tampone sarà comunicato tramite SMS ai genitori, oltre a essere disponibile sul fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. In attesa dell’esito del tampone, per gli studenti di tale classe è sospesa l’attività scolastica in presenza.

Sono invece tornati in classe questa mattina, dopo l’esito negativo dei tamponi, gli alunni di una classe dello stesso istituto in cui era stato riscontrato un caso di positività nei giorni scorsi.

