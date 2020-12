Un lupo si aggira per le campagne di Cavezzo, la Polizia provinciale indaga

Nella giornata di oggi sono giunte alla Polizia Locale di Cavezzo alcune segnalazioni fotografiche riguardanti un animale, che si aggira libero nelle campagne del territorio comunale, sembra essere un esemplare adulto di lupo.

La Polizia Provinciale, corpo deputato alla gestione della fauna selvatica, è stata immediatamente avvisata, e sta già conducendo degli accertamenti in merito.

Nell’attesa di avere ulteriori elementi, la stessa Polizia Provinciale raccomanda caldamente a tutti di non cercare l’avvistamento e, in caso di incontro fortuito, di allontanarsi con calma il più possibile dall’animale che, essendo specie protetta, va lasciato in pace.