Cavezzo, le Poste battono un colpo: l’ufficio postale riapre a marzo. Arrivano notizie ufficiali sul destino dell’ ufficio postale di Cavezzo centro che era stato svaligiato lo scorso agosto. Da allora nessuno è intervenuto per riaprire il servizio, né con un container temporaneo né riparando i danni fatti dai ladro. Tanto il disappunto e la rabbia dei cittadini costretti per mesi e mesi a girare per la provincia.