Censimento 2021 di popolazione e abitazioni: San Felice parte con le attività propedeutiche

SAN FELICE- Il Consiglio dell’Istat ha disposto, lo scorso luglio, di non procedere alla realizzazione delle indagini campionarie nel 2020 a causa della pandemia che ha colpito anche lo Stato italiano. Per garantire il progressivo miglioramento della qualità del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2021, l’Istituto ha richiesto lo svolgimento di una serie di operazioni propedeutiche e indagini sperimentali.

Il Comune di San Felice rientra tra i Comuni coinvolti e procederà, come richiesto, alla prima attività che prevede la Geocodifica degli indirizzi:

l’Istat ha conferito al Comune un primo file contenente indirizzi che risultano privi di identificazione del codice di sezione di censimento. L’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) dovrà verificare l’esistenza o meno del numero civico nel proprio indirizzario e, in caso di esistenza, identificare la sezione di censimento (geocodifica), dove il numero civico ricade e inserire nel file il codice ad essa corrispondente. Alla fine delle operazioni il Comune provvede alla restituzione del file all’Istat.

Grazie a questa rilevazione, il Comune disporrà di un indirizzario aggiornato e condiviso con l’Istat.

Dalla verifica dei numeri civici è emerso che i dati da bonificare a San Felice sono rilevanti (circa 2200) e risulta pertanto necessario ricorrere all’ausilio di programmi informatici per potere rispettare i tempi di restituzione del file all’Istat.

L’amministrazione ha perciò deciso di affidare a un’azienda miradolese la realizzazione della verifica.

