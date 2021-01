Soliera, al via i lavori di demolizione e ampliamento del ponticello di via Stradello Arginetto: sospesa la viabilità dal 22 gennaio al 26 febbraio

SOLIERA- Lo scorso 7 gennaio la Giunta Comunale di Soliera ha approvato il progetto del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale che, intervenendo nella zona di Soliera, prevede due importanti interventi in corrispondenza dell’incrocio fra le strade Stradello Arginetto e San Michele.

Il primo prevede la sostituzione e l’ampliamento di una tubazione esistente di bypass del cavo Arginetto all’intersezione di via Arginetto e via Giotto (lavori partiti lo scorso 11 gennaio e dei quali vi abbiamo già parlato). L’opera comporterà un netto miglioramento della sicurezza idraulica dei Cavi San Michele, Zappellaccio e Morello.

Il secondo invece, riguarda la demolizione e l’ampliamento del ponticello che si trova tra via Stradello Arginetto e via San Michele. Di dimensioni maggiori rispetto all’esistente, la nuova struttura avrà l’obiettivo di diminuire le perdite di carico che la corrente subisce nell’attraversare il ponticello.

I lavori partiranno venerdì 22 gennaio fino al 26 febbraio 2021.

Come abbiamo visto, i lavori per il cavo Arginetto hanno comportato il restringimento della carreggiata nell’intersezione tra via Arginetto e via Giotto per una lunghezza di circa 5 metri. Cantiere che stazionerà nell’area interessata fino alla fine dei lavori previsti per il 7 febbraio.

Per quanto riguarda i lavori di rifacimento del ponticello di via Stradello Arginetto, si avrà un’interruzione momentanea della viabilità. I mezzi che arriveranno da sud, lungo via San Michele, potranno proseguire lungo la via fino a raggiungere via Serrasina. Da lì potranno svoltare a destra e raggiungere il centro di Soliera. I veicoli che invece arrivano da Soliera ( e nello specifico da via Volta, via Leonardo da Vinci e via Caduti di Nassiriya) dovranno proseguire lungo le medesime vie fino al raggiungimento di via Serrasina.

L’importo complessivo stanziato per il progetto è di 95 mila euro, una spesa sostenuta interamente dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.

