Soliera, un weekend con “Arti Vive Festival” su LepidaTv

SOLIERA- Un week end dedicato alle arti, alla musica e al teatro: dal 15 al 17 gennaio “Arte Vive Festival” di Soliera sbarca su LepidaTv.

Trasmetterà sul canale 118 del digitale terrestre e sul 5118 di Sky gli eventi del festival digitale Al Cubo, tenutosi durante le festività natalizie. In rete con il festival teatral-musicale solierese, anche “Ferrara sotto le stelle” e “A cielo aperto” di Cesena.

Venerdì 15 e sabato 16 gennaio, alle 18.30, andrà in onda- in due puntate- il talk dal titolo “Soundcheck. Quali prospettive per la musica dal vivo: i festival nel 2021”. Il settore eventi è stato il primo a essere fermato e dopo quasi un anno, a eccezione di una breve pausa estiva, è ancora bloccato. Oltre al danno economico, inizia a pesare un’assenza che si trasforma in oblio per tutte quelle pratiche culturali non accademiche, come festival musicali, rassegne, concerti nei club che vengono confusi con lo svago e il tempo libero. Nei due incontri si è ragionato sulle prospettive e sulle possibilità che avrà il settore eventi per l’anno 2021 per ribadire la centralità della musica nella vita sociale delle persone e ricordare l’importanza di tutto un comparto con le sue professionalità e lavoro qualificato.

Alle 21 del 15 gennaio si potrà gustare un inedito live creato appositamente per Cubo per omaggiare Ennio Morricone in maniera originale e personale da tre musicisti: Don Antonio e The Graces (Piero Perelli e Luca Giovacchini). Sabato 16 gennaio, in prima serata (ore 21), viene riproposto il live set di Colombre, registrato al Cinema Teatro Italia. Il 17 gennaio, alle 18:30, è la volta di “To be everywhere: la musica oltre il live”, un talk dove si parla di sfide e opportunità nella diffusione di contenuti musicali online in questo periodo di fermo della musica dal vivo. Ultimo appuntamento del weekend, alle 21, è dedicato alla creatività al femminile e propone il live set finale di Hån e Giungla dal Circolo Bolognesi di Ferrara.