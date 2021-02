Mirandola, situazione in peggioramento in via Mameli per la questione rifiuti

MIRANDOLA – Situazione in peggioramento in via Mameli a Mirandola: arriva una segnalazione da parte di una cittadina che descrive così la questione.

La cosa sta degenerando, ogni settimana scaricano rifiuti di ogni genere lungo tutta la via, che vengono poi sparsi dalla sovrappopolazione di corvidi in cerca di cibo per tutta la campagna. Mando questo messaggio con la speranza che questo messaggio venga colto da tutti i sindaci della bassa (visto che la situazione è così dappertutto ormai) per mettersi all’opera con qualsiasi mezzo per fermare questo fenomeno devastante per l’ambiente e per la fauna presente nel nostro territorio. Vi ringrazio in anticipo cordiali saluti.