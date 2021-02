Mirandolexit, Azzolini (PD): “Perso tempo e denaro, Mirandola torni a dialogare con il territorio””

MIRANDOLA- Il segretario del Partito Democratico di Mirandola Marco Azzolini di fronte all’azzeramento da parte del Tar di Mirandolexit invita la Lega a tornare a dialogare con il territorio e a mettere la responsabilità al primo posto. Ecco la sua dichiarazione:

“Mirandolexit: annullata. E’ questa la sentenza del TAR. Potremmo dire che l’avevamo detto, ridetto e spiegato in tutti i modi. Potremmo dire che l’unica azione politica di questa Amministrazione naufraga in fretta e soprattutto nel modo peggiore, perché è sbagliata nella forma. La conseguenza, però, è che così abbiamo perso tutti, soprattutto abbiamo perso tempo e denaro in strategie politiche mai supportate da numeri e senza alcun progetto. Spero sia chiaro e che la finiamo qui. Ricorsi, controricorsi e manie di celodurismo della Lega d’altri tempi li vorremmo evitare. Mirandola torni a dialogare con il territorio e metta la responsabilità al primo posto: abbiamo una pandemia da combattere, una crisi economica mai vista prima, un piano epocale di fondi europei da amministrare”.